Il Toro ha chiuso il campionato malamente ma la difesa dei granata è stata la quinta meno battuta in stagione

In casa Toro c’è ancora dell’amaro in bocca per come è terminata la stagione. La sconfitta rimediata contro l’Inter, che non ha permesso ai granata di raggiungere l’obiettivo dell’ottavo posto in classifica, brucia ancora e non poco. Per cercare di far tornare il sorriso all’interno dell’ambiente granata si può provare ricordando i numeri e le diverse ottime prestazioni rimediate dalla difesa granata, che non a caso nel corso della stagione è stata molte volte elogiata. E non è un caso neanche il fatto che il reparto difensivo di Ivan Juric sia risultato tra i migliori di tutta la Serie A. La difesa granata in tutto il campionato ha subito 41 gol. Sono davvero molto pochi i reparti difensivi che hanno fatto meglio di quello granata. Tra questi c’è senza alcuna ombra di dubbio quello del Napoli campione d’Italia che anche a livello di dati, numeri e statistiche ha primeggiato praticamente su tutto, ottenendo risultati davvero straordinari. Dunque, tirando le somme i granata in vista della prossima stagione dovranno ripartire dalla propria difesa che dunque non dovrà assolutamente essere smantellata nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva che aprirà a breve. Guarda a caso l’elemento che Juric ritiene intoccabile è proprio un difensore e cioè Alessandro Buongiorno, reduce da una stagione brillante ed è lui che è, e dovrà essere, “l’anima” del prossimo Toro.

Torino: 11 partite senza subire gol ma che scivoloni contro Juve e Napoli

Nel corso del campionato di Serie A 2022-2023 che si è appena concluso, il Toro in ben 11 match è stato in grado di mantenere la rete inviolata, ovvero nelle sfide casalinghe contro Lazio, Lecce, Sampdoria Udinese e Bologna e nei match in trasferta contro Fiorentina, Lecce, Lazio, Sampdoria, Hellas Verona e Spezia. Mentre, guardando i dati meno positivi, in due partite la difesa granata ha registrato uno scivolone, incassando in entrambi i match ben quattro reti. Questo succedeva lo scorso 28 febbraio all’Allianz Stadium nel derby della Mole contro la Juventus e il 19 marzo contro il Napoli tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Due prove che la difesa granata non vorrà più replicare. È scontato concludere specificando che l’ottimo rendimento da parte della difesa granata in primis è frutto dell’ottimo lavoro che Juric sta svolgendo all’ombra della Mole da due anni a questa parte.