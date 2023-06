Valentino Lazaro era arrivato dall’Inter per alzare il livello della rosa: gli infortuni lo hanno bloccato, e ora può lasciare il Toro

Un acquisto che aveva entusiasmato i tifosi del Toro, quello di Valentino Lazaro. L’esterno di centrocampo, arrivato dall’Inter, sembrava poter essere un giocatore in grado di alzare il livello della rosa granata, vista l’esperienza e la carriera. E l’inizio, infatti, non è stato dei peggiori. Un discreto rendimento quello dell’austriaco, che ha dato più in termini di prestazioni che dal punto di vista numerico, come dimostrano i soli due assist nel girone d’andata. Il punto di svolta della stagione, però, è arrivato nel corso della 17ª giornata, durante la sfida contro la Salernitana. In quella gara, infatti, l’austriaco ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto non solo ad abbandonare la sfida, ma a fermarsi per ben due mesi. Un calvario che lo ha visto rientrare solamente alla 28ª giornata, superato però nelle gerarchie da giocatori come Singo, Vovjoda e anche Rodriguez, più volte avanzato nella linea degli esterni. L’ex Inter, da lì, ha giocato solamente due partite da titolare senza mai incidere come avrebbe voluto, prima di infortunarsi nuovamente e saltare le ultime due di campionato.

Una stagione non eccelsa e un futuro da risolvere

Una stagione, dunque, iniziata in crescendo e terminata male, per l’esterno austriaco, che non ha regalato al Torino il salto di qualità che ci si aspettava. 0 gol in tutta la stagione e 3 assist, numeri da giocatore non imprescindibile. E proprio per questo, e ovviamente anche per i diversi problemi fisici, il futuro di Lazaro è sempre più lontano da Torino. Il contratto del 27enne prevede una clausola per il riscatto al suo interno, ma è molto difficile che Vagnati la farà attivare. I 29 minuti da subentrato contro la Fiorentina, dunque, potrebbero esser stati gli ultimi dell’avventura granata per Lazaro.

Voto: 6