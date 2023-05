Mihai Popa, portiere romeno classe 2000 del Voluntari, è molto vicino a vestire la maglia del Toro: ecco di chi si tratta

È in dirittura d’arrivo la prima operazione di mercato con vista alla stagione 23/24. Mihai Popa, portiere romeno classe 2000, sarà il prossimo secondo portiere del Torino. Il 22enne è in scadenza di contratto con il Voluntari, club che ne detiene il cartellino, e Davide Vagnati si è mosso prima di tutti per convincerlo a sposare il progetto granata, proponendogli un contratto triennale.

Popa, la carriera del portiere

Il portiere ha già uno status da “esperto”, contando come quella attuale sia la sua quinta stagione da professionista. Popa ha mosso i primi passi proprio al Voluntari, dove nella stagione 18/19 ha messo a referto 7 presenze da appena maggiorenne. Dopodiché è passato nella prima serie romena all’Astra Giurgiu senza però mai giocare, passando in prestito nuovamente in Liga 2 con la maglia del Rapid 1923. Nella stagione 20/21 ha giocato 21 partite con la maglia dell’Astra Giurgiu passando, dopo la retrocessione, al Voluntari, club di cui ancora fa parte. Vanta anche 9 presenze con le selezioni giovanili romene, di cui 8 con l’Under 21. Le statistiche parlano di un buon portiere: Popa vanta infatti 105 presenze da professionista, arricchite da 36 clean sheet e 113 gol subiti.

Popa, caratteristiche tecniche

Si tratta, come detto, di un buon portiere, considerato come probabilmente partirà dietro Milinkovic-Savic nelle gerarchie. Uno dei suoi punti di forza è l’altezza, come dimostrano i 190 centimetri, ma anche la sua abilità da pararigori; ne ha parati 5 su 13 in carriera, con una grande percentuale del 40%.