Mihai Popa è un nuovo portiere del Torino: sarà osservato speciale dei tifosi granata durante l’Europeo Under 21

La notizia già si sapeva, poi è arrivata l’ufficialità: Mihai Popa dal 1 luglio 2023 sarà un portiere del Torino. Classe 2000, si prepara ad affrontare con la sua Romania l’Europeo Under 21 da protagonista. I tifosi granata potranno vederlo all’opera: è lui l’osservato speciale di questa competizione. Il portiere arriva a parametro zero dal Voluntari, squadra della massima divisione rumena. In questa stagione ha giocato 29 partite in campionato, con il numero 71 sulle spalle. Il suo obiettivo sarà quello di provare a rubare il posto a Vanja Milinkovic-Savic. L’Europeo Under 21 ha cadenza biennale. La scorsa edizione si è svolta in Ungheria/Slovenia, mentre questa si svolgerà in Romania/Georgia. Popa e compagni giocheranno quindi in casa. Il portiere vanta inoltre convocazioni in Nazionale maggiore.

Gli appuntamenti all’Europeo Under 21

La Romania è stata inserita nel gruppo B con Croazia, Spagna e Ucraina. La prima partita sarà mercoledì 21 giugno, alle ore 20:45 contro la Spagna. La seconda invece sarà sabato 24 giugno, alle ore 18:00 contro l’Ucraina. Infine martedì 27 giugno l’ultima partita del girone, alle ore 20:45 contro la Croazia. Popa ha già giocato 8 partite con la Nazionale Under 21 Rumena, di cui 2 anche da capitano. Anche l’Italia parteciperà alla competizione. Gli Azzuri sono nel Gruppo D con Francia, Norvegia e Svizzera. Nicolato ha deciso di puntare anche su Ricci e Pellegri: i due granata sono stati precovocati.