Il ct Nicolato ha girato l’elenco dei 28 giocatori preconvocati in vista dell’Europeo Under 21: presenti anche i due calciatori granata

Il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato l’elenco dei 28 preconvocati per lo stage di Tirrenia, che si terrà dal 7 al 12 giugno, in vista dell’Europeo di categoria: tra questi ci sono anche Samuele Ricci e Pietro Pellegri. Martedì 13 maggio verrà poi annunciata la lista dei 23 che parteciperanno all’Europeo Under 21.

Italia Under 21: i convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro Zanoli (Sampdoria);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Moise Bioty Kean (Juventus), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Pietro Pellegri (Torino).