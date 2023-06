Sasa Lukic dopo essersene andato da Torino ed essere sbarcato in Premier League al Fulham non è riuscito a diventare un titolarissimo

Sasa Lukic ha lasciato il Torino a gennaio, in cambio di 9.8 milioni di euro, per intraprendere una nuova avventura in Premier League e più precisamente al Fulham dove ha aiutato i suoi compagni a raggiungere il decimo posto nel campionato più difficile del mondo. Tuttavia la sua stagione in Inghilterra non è stata tutta rose e fiori, infatti nonostante il buon piazzamento in campionato il centrocampista serbo non è riuscito a trovare la stessa continuità che aveva in granata. Comunque è riuscito ad aiutare i suoi compagni scendendo più volte in campo e trovando abbastanza spazio. Le caratteristiche fisiche del centrocampista ex-Torino lo hanno sicuramente aiutato ad ambientarsi senza troppa fatica in Premier League.

Lukic: i numeri della stagione in Premier

Da quando è arrivato al Fulham Sasa Lukic ha totalizzato 407 minuti in campo spalmati in 12 presenze nelle quali però non è riuscito né a segnare né a fornire neanche un assist. Anche in FA Cup il centrocampista non è riuscito a a segnare nell’unica partita giocata nella competizione. Numeri diversi rispetto a quelli che aveva al Torino dove era titolare indiscusso. In granata infatti il serbo aveva giocato ben 1192 minuti in 16 presenze in Serie A trovando il gol 2 volte. Nella prossima stagione Lukic sarà quindi costretto di nuovo a lottare per il posto come ha fatto in questa metà di stagione. E se vorrà ottenere più minuti dovrà riuscire a migliorare le sue statistiche.