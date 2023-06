Tornano le nazionali e i primi granata in campo: questa sera Vlasic con la sua Croazia sfiderà l’Olanda per la finale di Nations League

Archiviata oramai la Serie A, non è ancora il momento di riposarsi per la maggior parte dei calciatori. È infatti tempo di nazionali, con diverse competizioni all’attivo. Dalle qualificazioni per l’Europeo 2024 in Germania alle final four di Nations League, passando per le diverse amichevoli in programma. Ad aprire le danze per il Torino sarà Nikola Vlasic, in campo questa sera con la sua Croazia contro l’Olanda, in una sfida che può valere la qualificazione alla finale.

Il rendimento di Vlasic con la Croazia

La Croazia viene da un super percorso nei gironi di Nations League, che l’ha vista primeggiare su Danimarca, Austria e addirittura Francia. La squadra allenata da Dalic non solo è arrivata prima nel proprio girone, ma viene anche da una campagna Mondiale di assoluto livello, conclusa con il 3° posto conquistato ai danni del Marocco nella “finalina”. Nei gironi di Nations League l’apporto di Vlasic è stato piuttosto discreto. Il trequartista del Toro è sceso in campo in tutte le gare giocate dalla sua Croazia, ma solo in un occasione da titolare. Durante queste non ha realizzato grandi cifre, come dimostra il solo assist messo a referto nell’ultima gara contro la Danimarca. Questa sera, allora, Vlasic può cercare il riscatto, in una gara che può diventare storica per la sua nazione e, chissà, trovare anche l’Italia in finale.