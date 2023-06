Tra tutte le 20 squadre di Serie A il Toro di Juric è stata tra quelle che ha sfruttato di meno calci d’angolo e punizioni

I vari club di Serie A stanno sicuramente continuando a tracciare i bilanci sulla stagione che si è conclusa da pochi giorni. Pure il Toro, anche dopo l’incontro tra il presidente Urbano Cairo, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e il tecnico croato Ivan Juric che si è tenuto a Milano, continua a trarre le proprie considerazioni in merito al campionato appena terminato e a pensare al futuro. Tra gli aspetti che negli appunti dei granata compaiono sotto alla voce “aspetti da migliorare” compare la scritta: “calci di punizione e angoli”. Infatti, i granata in davvero pochissime occasioni hanno trovato la via del gol da calci d’angolo o da punizioni. Questo è un aspetto sul quale a partire da metà luglio, quando i granata torneranno ad allenarsi in vista dell’inizio della stagione 2023-2024, Juric vorrà lavorare molto perché sotto quell’aspetto dovranno assolutamente migliorare se si vorrà crescere e se si vorrà alzare l’asticella degli obiettivi. Ma già negli anni precedenti all’arrivo del tecnico croato sulla panchina granata il Toro ha sempre sfruttato poco angoli e punizioni. Motivo in più per lavorarci su e iniziare a sfruttare queste grandi occasioni dalle quali si può arrivare a segnare.

Juric aveva provato a spiegare: “Li battiamo male e mancano saltatori”

Sono proprio poche le squadre del massimo campionato italiano che hanno sfruttato angoli e punizioni nel corso della stagione da poco giunta al termine. Ad esempio, per quanto riguarda i calci d’angolo, solo la Cremonese ha fatto peggio dei granata. Infatti il Toro dai tiri dalla bandierina ha segnato solamente in 3 occasioni, mentre i grigiorossi hanno segnato da calcio d’angolo solamente 2 volte. Non a caso Juric dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Roma aveva dichiarato: “Sui piazzati siamo veramente tristi. Li battiamo male e abbiamo pochi saltatori per segnare”. E chissà che la prossima sessione di calciomercato estiva possa regalare a Juric uno specialista nel tirare punizioni e battere i calci d’angolo e magari anche dei saltatori. Questo almeno è quello che si augura l’ex tecnico dell’Hellas Verona, insieme ad altri innesti di qualità e senza vendere i pezzi pregiati.