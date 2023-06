Il pagellone di Ronaldo Vieira: tanta sfortuna con la maglia del Toro, la sua in granata è un’avventura da fantasma

Stagione finita e tutti in vacanza in casa Toro: adesso però è tempo di bilanci. Per quanto riguarda il pagellone, è arrivato il turno del numero 14 granata Ronaldo Vieira. Purtroppo nella sua avventura in granata è stato un vero e proprio fantasma. Arrivato nella sessione invernale di calciomercato, si è rivelata un’operazione senza senso, un pò come quella di Fares la scorsa stagione. Il Torino aveva appena comprato Ivan Ilic dal Verona e venduto Sasa Lukic al Fulham, Emirhan Ilkhan aveva bisogno di farsi le ossa ed è stato mandato in prestito secco alla Sampdoria. Così la società granata ha deciso di prendere il classe 1998, in prestito con diritto di riscatto (fissato a 1 milione) dalla Sampdoria. Il giocatore però è stato quasi sempre infortunato, non è servito a nulla e non sarà riscattato.

Una seconda parte di stagione da incubo

Per lui in totale, solo 2 presenze con la maglia granata. Contro l’Udinese in casa (14 minuti) e contro il Verona in trasferta (1 minuto). Per il resto 10 partite saltate per infortunio e 7 in panchina. Di certo la fortuna non è stata dalla sua parte. Ivan Juric, che lo aveva già avuto a Verona, ha commentato: “Vieira con me non è fortunato, ha un problema su una vecchia cicatrice”. Anche in veneto infatti aveva giocato pochissimo, sempre a causa di problemi fisici.

Ronaldo Vieira Presenze totali: 2 Gol: 0 Voto: 5