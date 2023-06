Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di convocare Alessandro Buongiorno a causa dell’indisponibilità di Bastoni

L’Italia sarà impegnata giovedì 15 giugno contro la Spagna per le semifinali playoff della Nations League. A poche ore dalla sfida contro le Furie Rosse, Roberto Mancini ha dovuto fare i conti con un’indisponibilità in difesa: quella di Bastoni, colpito da un attacco febbrile. Al suo posto il ct ha convocato Alessandro Buongiorno, difensore del Toro. Per Buongiorno si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore.