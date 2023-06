Titolare a inizio stagione e primo ricambio nella seconda parte, Linetty si è sempre fatto trovare pronto per il Toro

Una stagione a sprazzi buona, quella di Karol Linetty. Il centrocampista polacco, dopo aver giocato davvero poco nell’annata 2021/2022, sembrava essere uno dei sicuri partenti a centrocampo, ma sorprendentemente è rimasto in rosa e ha guadagnato la fiducia di Juric, che nella prima parte di stagione lo ha sempre, o quasi, schierato titolare. L’ex Sampdoria è stato, per qualità e caratteristiche, il sostituto naturale di Pobega, tornato al Milan dopo la scadenza del prestito, e non ha per nulla deluso. Non è uno di quei giocatori che risalta in campo con giocate eccelse, ma una mezzala in grado di dare sostanza alla fase difensiva e di poter aiutare anche in attacco, nonostante i numeri dicano che ha segnato un solo gol.

Una seconda parte di stagione altalenante

Nella seconda parte di stagione, poi, il polacco non ha avuto lo spazio richiesto anche a causa di scelte di mercato specifiche. A gennaio, infatti, il partente Lukic è sato sostituito da Ivan Ilic, il quale era stato richiesto da Juric. Sin da subito il tecnico croato ha piazzato l’ex Verona come perno, affiancandogli Samuele Ricci. Linetty si è ritrovato così chiuso nelle gerarchie, giocando meno e, alle volte, rimanendo in panchina per tutta la partita. C’è da dire, però, che quando è stato chiamato in causa il 28enne si è sempre fatto trovare pronto, garantendo all’allenatore un ricambio affidabile.

Karol Linetty

Presenze: 35

Gol: 1

Voto: 6