Tra i nomi più caldi sul mercato c’è quello di Singo, l’esterno classe 2000 ha diverse squadre che lo seguono e potrebbe lasciare il Toro

Con tutti i verdetti che sono stati resi noti, la stagione 2022-2023 è giunta al termine. Adesso, come ogni anno, il campo ha lasciato e lascerà spazio al calciomercato e le squadre saranno impegnate a programmare il prossimo campionato. Ma del Torino non si parla solo sul fronte delle entrare, ma anche sul fronte delle uscite. Ad esempio, è d’attualità il tema del possibile addio da parte di Wilfried Singo. In queste settimane l’attenzione si sta concentrando molto sul numero 17 granata dato che diversi club importanti, tra cui la Juventus, hanno messo gli occhi su di lui. La permanenza di Singo al Toro è tutt’altro che certa. Quello che per il momento si può dare per assodato è che l’agente dell’ivoriano è pronto ad ascoltare tutte le offerte che gli verranno presentate e dovrà confrontarsi con il Toro per decidere insieme il futuro del giocatore classe 2000.

Il contratto che lega Singo al Toro scadrà il 30 giugno 2024

Comunque, bisogna precisare che il Toro non farà partire Singo molto facilmente. Il numero 17 granata è considerato da Ivan Juric un elemento molto importante. È un profilo giovane con grandi qualità che in più occasioni ha rimediato grandi prestazioni con addosso la maglia granata. Per tutti questi motivi, il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati cercheranno di convincere Singo a rinnovare il contratto che, a meno di un rinnovo, scadrà il 30 giugno 2024. Nelle prossime settimane si saprà di più, anche perché l’obiettivo del Toro sarà quello di avere già una squadra ben delineata prima della partenza per il ritiro a Pinzolo. Quindi, conoscere il futuro di Singo è una delle priorità.