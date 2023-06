Da Milinkovic-Savic a Sanabria, ecco la spina dorsale del Torino di Juric: i nomi degli insostituibili del tecnico croato

Durante la stagione appena conclusa è stato abbastanza chiaro come Ivan Juric abbia puntato in particolare su alcuni giocatori. Ogni allenatore, come il croato, conserva nella sua mente precise gerarchie di formazione e si affida con maggiore frequenza ai suoi uomini di maggior fiducia. Ma chi sono i calciatori granata che Juric considera praticamente insostituibili?

Gli intoccabili di Juric

Partiamo dal ruolo del portiere. Milinkovic-Savic le ha giocate veramente tutte, sia in campionato che in Coppa Italia. Raramente un portiere gioca entrambe le competizioni in stagione: spesso, infatti, in coppa viene concesso spazio al secondo. Il serbo è stato protagonista di qualche incertezza di troppo in stagione, ma evidentemente Juric considera Gemello non ancora pronto per il grande salto. La complicata situazione Berisha, poi, non ha sicuramente aiutato l’allenatore nelle sue scelte.

La difesa

Nel reparto arretrato l’insostituibile è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il capitano granata è stato protagonista di una crescita esponenziale nell’ultima stagione e Juric non ci ha mai rinunciato. “Buongiorno è incedibile, rappresenta il Toro”, aveva detto l’allenatore alla vigilia dell’ultima sfida di campionato contro l’Inter.

Il centrocampo

Complici gli infortuni che hanno colpito sia Ilic che Ricci, Juric ha potuto utilizzarli meno del previsto nell’ultima stagione. Quando entrambi hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici, però, il tecnico li ha schierati sempre titolari. A La Spezia hanno anche trovato il gol, sintomo della crescita e del percorso di cui sono stati protagonisti sotto la guida tecnica del croato.

L’attacco

Ovvio fare il nome di Sanabria. Il paraguaiano è stato artefice di una grande seconda arte di stagione, grazie anche al lavoro in allenamento sui movimenti in area di rigore. Juric lo ha migliorato spingendolo ad attaccare il primo palo e i risultati si sono visti. L’ex Real Betis, infatti, ha realizzato 12 gol, superando il suo record personale della stagione 2015/2016. Il numero 9, in quell’annata, ne mise a segno 11 con la maglia dello Sporting Gijon.