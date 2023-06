Urbano Cairo ha ricordato Silvio Berlusconi durante un’intervista telefonica in onda al TG1: le sue parole

Il Presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto al TG1 in ricordo di Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni.

L’intervista di Cairo

“Ho avuto la fortuna di fare l’assistente di Berlusconi dall’81 all’85. Ero giovane e appena laureato, lui mi prese in prova per vedere se fossi all’altezza, pur non conoscendomi. Mi ero presentato in un modo divertente che gli era piaciuto. Da lì ho fatto quattro anni con lui come assistente e ho mantenuto contatti e un grande rapporto. Sono molto dispiaciuto, per me è stata una persona fondamentale e importantissima. Mi ha fatto da maestro, era un uomo speciale. Aveva una sua magia nelle cose che faceva, dava un tocco speciale a qualsiasi cosa. Era un grande combattente e un grandissimo lavoratore, dedicava tantissimo tempo al lavoro con molta creatività ed intelligenza, era un grande innovatore. L’insegnamento che mi ha dato è di non mollare mai: lo vedevo quando a volte sembrava tutto compromesso, ma lui fino all’ultimo secondo ci provava e riusciva a ribaltare le cose”.