Il messaggio del Torino per la morte di Silvio Berlusconi avvenuta questa mattina: “Un grande protagonista della nostra epoca”

Il Torino ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Silvio Berlusconi per la morte, avvenuta questa mattina, dell’ex presidente del Consiglio. “Il Presidente Urbano Cairo con i Consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, profondamente commossi, sono vicini con affetto alla famiglia Berlusconi per la scomparsa di Silvio Berlusconi, geniale imprenditore, grande innovatore e figura di primissimo piano della politica italiana.

Berlusconi, proprietario del Monza, è stato per 31 anni Presidente del Milan, con un palmarès che ha reso il Club rossonero una delle Società più titolate e conosciute in tutto il mondo. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio nel ricordo di un grande protagonista della nostra epoca”: