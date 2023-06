Ricci è stato tra le più piacevoli sorprese del Torino in questa stagione: il centrocampista ex Empoli, ora, può godersi gli Europei under 21

Se si parla di piacevoli sorprese in casa Torino vengono in mente la costanza di Buongiorno, la fisicità di Schuurs o il killer instinct di Sanabria, ma non va dimenticata la crescita fatta vedere da Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 non si è dimostrato uno da grossi numeri, come dimostrano i 2 gol e il solo assist, ma poco importa, perché ha alzato e non di poco la qualità della mediana granata. L’ex Empoli ha iniziato la stagione con un po’ di difficoltà per via di un infortunio muscolare che lo ha costretto a stare fuori poco più di un mese, e ci ha messo un po’ prima di ritrovare la giusta forma. Da quando è rientrato, però, Juric non lo ha praticamente più tolto dal campo, assistendo con entusiasmo al suo modo di dettare i tempi, di fermare le azioni avversarie e ripartire con leggiadria: insomma, la solita mezzala box to box a cui manca solamente un’efficacia maggiore sotto porta.

Gli Europei e il Toro del futuro

Una stagione, come detto, super positiva, che lo ha visto sgrezzarsi e giocare con l’esperienza di un veterano. Con Ilic, poi, il centrocampista italiano ha trovato un partner del tutto complementare, in grado di formare con lui una coppia che può davvero rappresentare il Torino del futuro. I presupposti per far bene a partire sin da subito dalla prossima stagione ci sono tutti, e i due possono regalare grandi soddisfazioni a Juric e ai tifosi granata, infortuni permettendo. Adesso, per lui c’è la possibilità di una vetrina per mettersi in mostra molto importante come l’Europeo under 21, in cui nella rosa dell’Italia avrà certamente un ruolo primario.

Samuele Ricci

Presenze: 32

Gol: 2

Voto: 7