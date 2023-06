Nella rosa a disposizione di Ivan Juric ci sono diversi giocatori con il contratto in scadenza nel 2024, il Toro vuole risolvere la situazione

Nella squadra attualmente a disposizione di Ivan Juric vi sono diversi giocatori con il contratto in scadenza nel 2024. Il Torino vuole evitare che si ripeta un caso Belotti e quindi punta a rinnovare o vendere subito i giocatori che se no rischierebbero di lasciare i granata la prossima stagione senza portare guadagni. Per evitare che una situazione del genere accada la società granata ha deciso che non vuole iniziare la prossima stagione con giocatori in scadenza quindi chi ha il contratto in scadenza dovrà rinnovare o sarà messo sul mercato. I giocatori in questione sono Rodriguez, Vojvoda, Singo e Linetty. IN scadenza di contratto c’è anche Berisha, la cui situazione però è diversa perchè lui è praticamente fuori rosa e il Toro proverà a piazzarlo sul mercato.

Situazione particolare per Singo

Tra i 4 giocatori che dovranno scegliere tra rinnovo e cessione quello con la situazione diversa dagli altri è Singo. Infatti i primi tre, Rodriguez, Vojvoda e Linetty, potrebbero anche partire in estate in caso arrivassero offerte interessanti. Ovviamente il Toro proverà a rinnovare anche loro ma non è impossibile che in estate arrivino offerte in grado di convincere la società torinese a vendere questi giocatori. Singo invece è un titolarissimo e le sue doti sono indiscusse. La sua giovane età inoltre lo porta ad essere un giocatore fondamentale anche per il futuro. Proprio per questo motivo la squadra granata spingerà al massimo per cercare di rinnovare Singo, il giocatore che tra l’altro è anche quello con più pretendenti. Ovviamente in caso rifiutasse in rinnovo il Toro anche lui sarebbe messo sul mercato.