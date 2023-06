Arrivato a gennaio dall’Hellas Verona, Ivan Ilic ha avuto bisogno di un piccolo periodo di ambientamento prima di prendersi il Toro

Qualità. Sono tanti i giocatori di qualità nella rosa del Torino, ma uno a cui questa non manca sicuramente è Ivan Ilic. Il serbo non ha iniziato la stagione in granata, essendo stato acquistato dalla società nel mercato di gennaio per sostituire Lukic, partito in direzione Londra sponda Fulham. Un acquisto che avrebbe potuto mettergli tante pressioni, essendo stato il più oneroso dell’ultima finestra di mercato; pressioni che, però, Ilic ha gestito al meglio, mettendo in evidenza la sua esperienza pur da giovane calciatore. Il centrocampista ci ha messo un po’ a prendere le misure con il sistema di gioco di Juric, ma una volta capiti i meccanismi non è più uscito dal campo, formando una coppia super affiatata con Samuele Ricci.

Gol, buone prestazioni e non solo

Arrivato in punta di piedi, come detto il serbo si è guadagnato la fiducia di mister Juric dentro e fuori dal campo. Basta pensare che nelle 14 gare in cui l’ex Manchester City e Verona era disponibile, l’allenatore lo ha schierato per 13 volte da titolare, ricevendo risposte positive. Il gol all’Olimpico contro la Lazio, che ha regalato la vittoria per 1-0 ai granata, ne è un esempio. Il classe 2001, vista la tenera età, può davvero rappresentare il prototipo del centrocampista del futuro, ma c’è bisogno che la società segua le sue stesse ambizioni. Con un buon mercato e i tanti giovani talentuosi presenti in rosa, la squadra può avere l’obiettivo di qualificarsi in Europa. In caso contrario, già dalla prossima stagione, potrebbero arrivare diversi grossi club su di lui.

Presenze: 14

Gol: 2

Voto: 6