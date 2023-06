Dopo un discreto inizio di campionato Ola Aina si è infortunato e ha giocato al di sotto delle aspettative: il pagellone finale della stagione

Terminato il campionato di Serie A è ormai tempo di bilanci. Sono tanti i giocatori che nella rosa di Juric potevano fare meglio e che hanno giocato al di sotto delle loro aspettative, altri invece hanno giocato una stagione più che sufficiente. Nel pagellone sottostante andremo ad analizzare il campionato di Ola Aina, al suo quarto anno (e probabilmente l’ultimo) con la maglia del Toro.

Aina, tra alti e bassi tanti problemi fisici

Ola Aina ha appena conclusa la sua quarta stagione con la maglia del Torino. Il campionato del nigeriano era cominciato tutto sommato bene: il classe ’96 era praticamente un titolare di Juric, che lo alternava tra la fascia sinistra e la fascia destra di centrocampo. A ottobre, contro l’Udinese, aveva realizzato anche il primo gol in campionato. Poi, qualche giorno più tardi, l’infortunio che lo ha tenuto fuori per ben 8 gare: lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro per l’ex Hull city, costretto ad affrontare un lungo lavoro di recupero. Al rientro dal problema fisico l’allenatore lo impiega solo due volte dal primo minuto, contro i friulani e contro la Cremonese. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile un altro stop: questa volta la lesione è al soleo sinistro. Saranno stavolta 7 le gare a cui l’esterno non prenderà parte. Al suo rientro, a tre gare dal termine della stagione, gioca solo 66 minuti.



Presenze totali: 21

Gol: 1

Assist: 1

Voto 5