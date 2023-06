Ola Aina non rinnoverà il contratto: quella contro l’Inter è stata la sua ultima partita con la maglia del Torino

Dopo quattro stagioni, inframezzate da un campionato in prestito al Fulham, Ola Aina dà l’addio al Torino. Quella di ieri contro l’Inter è stata infatti la sua ultima partita con la maglia granata addosso: il terzino è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Con una storia pubblicata sulle storie del proprio profilo Instagram, Aina ha dato l’addio al Torino con una sua foto d’azione e la scritta “L’ultimo”.