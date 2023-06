Su Instagram Valentino Lazaro ha postato un messaggio che suona come un addio ai tifosi granata: “Tanti ricordi positivi, in campo e fuori”

Un messaggio che suona come un addio: Valentino Lazaro ha salutato su Instagram il Toro e i suoi tifosi dopo un’annata anche sfortunata, nonostante il buon apporto della prima parte della stagione. L’esterno, in prestito dall’Inter, ha condiviso un video accompagnato da un messaggio. “Grazie per il vostro sostegno in questa stagione. Ripenso a tanti ricordo positivi e bei momenti coi miei compagni di squadra, in campo e fuori. Ovviamente l’infortunio di gennaio mi ha tenuto lontano la seconda metà della stagione, ma avevo promesso di tornare per poter giocare nuovamente di fronte a questi tifosi e l’ho fatto, e ora sto meglio che mai e ne sono orgoglioso. Ora è il momento di ricaricarsi per le sfide che verranno. Grazie Toro”.