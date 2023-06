Perr Schuurs ha voluto ringraziare i tifosi del Torino sui propri profili social al termine della stagione: il messaggio

Perr Schuurs è stato sicuramente uno dei giocatori migliori in casa Toro nel corso dell’ultima stagione. Il centrale olandese, in compagnia di Buongiorno, ha amministrato la difesa granata con ottime prestazioni: gli uomini di Juric, infatti, sono la quinta miglior difesa del campionato con 41 gol subiti. Meglio hanno fatto solo squadre come Napoli, Lazio, Juventus e Roma. Dopo la partita contro l’Inter di Inzaghi, persa per 1-0, il difensore ha voluto mandare un messaggio ai tifosi tramite i propri profili social: “Insieme abbiamo dato tutto. È stata una buona stagione. Grazie mille ai nostri tifosi che sono stati sempre al nostro fianco, e ci hanno supportato durante tutta la stagione. Ora è il momento di rilassarci e prepararci per la prossima stagione. Forza Toro”.