Il trequartista del Torino, Nemanja Radonjic, è a Parigi per assistere al Roland Garros: in campo c’è il connazionale Djokovic

Terminata la stagione di Serie A è ormai tempo di vacanze e di relax per i calciatori granata. Tra questi c’è Nemanja Radonjic, che ha saltato le ultime partite per un infortunio, volato a Parigi per assistere al famosissimo torneo di tennis del Roland Garros. A testimoniarlo sono le storie che il trequartista ha postato su Instagram, in cui fotografa un braccialetto con su scritto il nome di Novak Djokovic. Il serbo è impegnato in semifinale contro il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.