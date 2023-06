Gravillon, Gemello e Bayeye sono partiti per le vacanze dopo il termine della stagione di Serie A: le foto dai social

Un’altra stagione di Serie A è giunta al termine e i calciatori granata hanno approfittato per godersi le vacanze. Tra questi ci sono Gravillon, ancora incerto del proprio futuro, Gemello e Bayeye. Il difensore, come si può vedere dalle sue storie Instagram, è volato a Parigi. Luca Gemello, invece, ha scelto un’altra meta: si tratta di Ouarzazate, in Marocco. Il portiere granata ha postato una storia tra le tipiche strade marocchine, in mezzo alla folla.

Infine Bayeye, che si è riunito ad Alicante, in Spagna, con amici e parenti, come si vede dalle foto: