Decaduto l’obbligo di riscatto nei confronti di Gravillon, il Torino può ancora puntare sul diritto: la sua permanenza, però, non è certa

Andreaw Gravillon e il Toro sono sempre più lontani. Il club di Cairo aveva acquistato il difensore dallo Stade Reims in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni nella sessione invernale di calciomercato. Condizioni che, nel corso dell’ultima stagione di Serie A, non si sono verificate. Il calciatore è stato impiegato solo in 7 occasioni da Ivan Juric, per un totale di soli 313 minuti sul terreno di gioco. Si è dimostrato un interprete molto fisico e abile nel portare il pallone, ma è stato chiamato in causa solo quando i titolari si sono infortunati. La società, tuttavia, può ancora esercitare il diritto di riscatto che pende dal cartellino del giocatore, ma a cifre più basse dei 3,8 milioni pattuiti in precedenza. La permanenza di Gravillon al Torino resta comunque in forte dubbio: ecco perché i granata non eserciterebbero il diritto di riscatto.

Il Toro e Gravillon possono separarsi

Le strade del calciatore e del club potrebbero separarsi in estate per più motivi. In primis per la situazione Djidji: Juric vuole trattenerlo a tutti i costi a Torino e Vaganti cercherà in ogni modo di farlo rinnovare. Il suo contratto, infatti, scadrà tra poco più di due settimane e la società rischierebbe di perderlo a parametro zero. Il suo sostituto naturale, David Zima, aveva subito a gennaio la rottura del menisco, motivo per il quale era stato necessario acquistare in fretta e furia un nuovo difensore: Gravillon, appunto. Ora che il ceco è guarito, però, la permanenza di del classe ’98 non sarebbe più necessaria. La palla passa dunque alla società: il limite massimo per esercitare il diritto di riscatto nei confronti del difensore della Guadalupa è fissato al 30 giugno 2023. Solo il tempo ci dirà se il rapporto tra Gravillon e il Torino è destinato a continuare.