Calciomercato Torino / Mancano ormai due giorni al 10 giugno, data fissata per la decisione sul riscatto di Vlasic: il tempo stringe

A meno di una settimana dalla fine della Serie A, si è già entrati nel vivo del calciomercato. Il Torino ha già ufficializzato il primo acquisto, il portiere romeno Popa, e sta definendo le situazioni riguardanti i contratti in scadenza il 30 giugno. Nel frattempo, però, Vagnati dovrà anche prendere delle decisioni importanti per quanto concerne i riscatti, in particolar modo quelli di Vlasic e Miranchuk.

Attesa a giorni la decisione del Torino

La situazione che richiede maggiore urgenza è quella che avvolge il trequartista. Torino e West Ham, infatti, avevano stabilito il 10 giugno come data limite per decidere se riscattare o meno il croato. A due giorni dal gong, però, la società granata è ancora indecisa, non tanto sulle qualità, in quanto Juric sarebbe molto contento di tenere con sé il proprio connazionale e lo ha anche evidenziato alla società nell’incontro avuto al termine della stagione, quanto per il costo del cartellino.

Calciomercato Torino: Vlasic vuole rimanere

Vagnati avrà dunque altri due giorni per cercare di negoziare a ribasso il prezzo eventuale da pagare agli inglesi (il Torino vorrebbe acquistare il giocatore a una cifra inferiore a 13 milioni); in caso contrario il trequartista tornerà a Londra e poi ci sarebbe bisogno di una negoziazione più lunga per poterlo riportare in granata. Insomma, sono giorni molto caldi per il futuro del giocatore croato, che dal canto suo ha ammesso di voler restare. E in casa Torino sperano che proprio la volontà dello stesso di Vlasic di rimanere al Torino possa alla fine fare la differenza, come era accaduto un anno quando era stato il trequartista a spingere per il trasferimento sotto la Mole perché desideroso di lavorare con Ivan Juric.