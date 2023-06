Tra i giocatori in scadenza di contratto è presente anche Koffi Djidji: il futuro del difensore ivoriano è ancora da decidere

Come detto, è terminata la stagione di Serie A e il Torino si è già messo a lavoro per programmare la prossima stagione tra calciomercato e incontri societari. Il Dt Vagnati ha già effettuato il primo colpo di mercato, con l’ufficialità del portiere Popa, arrivato a parametro zero come secondo di Milinkovic-Savic. Da qui al 30 giugno, però, le questioni fondamentali sono quelle che riguardano i giocatori in scadenza, tra cui Djidji, e alcuni riscatti come quelli di Vlasic e Miranchuk.

Djidji, futuro ancora incerto

Il difensore ivoriano è uno dei giocatori in scadenza come Ola Aina, ma a differenza di quest’ultimo, che ha già salutato con una storia su Instagram, ha più probabilità di rimanere. L’ex Crotone, infatti, è molto apprezzato nell’ambiente granata, soprattutto da Juric, a cui non dispiacerebbe affatto averlo per un altro anno. Il tecnico croato, infatti, ha più volte espresso la propria ammirazione nei confronti del difensore, che il più delle volte in campionato è stato schierato titolare. Proprio per questo motivo, Vagnati si è già messo a lavoro per cercare di risolvere la sua situazione contrattuale, ma tutto dipenderà anche dalle offerte che potrebbe ricevere il 30enne. La sensazione è che in fin dei conti si possa arrivare a un accordo tra le parti, vista anche la volontà dell’allenatore e del giocatore stesso, che punta a raggiungere il traguardo delle 100 presenze con il Torino. Sicuramente Djidji è un giocatore affidabile, e i piani del Toro sul mercato, soprattutto quello dei difensori, dipenderanno dalla sua scelta.