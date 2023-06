Con il termine del mese di giugno, scadono diversi prestiti e rientrano alcuni giocatori al Filadelfia: tra loro anche Warming

Con la stagione ormai conclusa da una settimana, è tempo di lavorare per la società e di sognare per i tifosi, grazie al calciomercato. Tra acquisti, riscatti, situazioni contrattuali e non solo, però, Vagnati dovrà mettersi al lavoro per cercare di sfoltire la rosa, visti i diversi rientranti dai prestiti. Tra questi anche Magnus Warming, attaccante classe 2000 che il Toro ha ceduto in questa stagione al Darmstadt per permettergli di crescere, avendo giocato molto poco la scorsa annata. La situazione, però, non è migliorata molto in Germania per l’attaccante.

Un rendimento tutt’altro che buono

Con il Darmstadt l’attaccante danese ha ottenuto sì buoni risultati corali, come dimostrato dalla promozione in Bundesliga arrivata in modo incredibile nei minuti finali dell’ultima sfida di campionato, ma non personali. La punta, che in stagione è stato provato anche da esterno sinistro e trequartista, non è praticamente mai stato visto come un titolare dall’allenatore, che quasi sempre lo ha schierato a gara in corso. Questo potrebbe essere un fattore che ha influito anche psicologicamente sul rendimento del 23enne, il quale ha concluso la stagione a 0 gol in campionato, segnando solamente una volta in DFB Pokal. È certo che il club tedesco non richiederà informazioni ai granata per un acquisto a titolo definitivo, dunque adesso il danese tornerà a Torino, ma è molto probabile che ci rimanga per poco. Il suo futuro, infatti, sembra essere lontano dalla Mole.