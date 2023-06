Il giocatore era arrivato in prestito con diritto di riscatto: continua il dialogo del Toro con l’Atalanta per trovare un accordo

Terminata la stagione, è tempo di riflessioni in casa Toro sul fronte calciomercato. Ivan Juric ha deciso di rimanere al Torino, ma ha chiesto delle garanzie al presidente Urbano Cairo. In base a questo, continuano i dialoghi con l’Atalanta per il riscatto di Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo è arrivato in estate, in prestito con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro. Lo scorso anno i due trequartisti Brekalo e Praet non furono riscattati: ora le intenzioni della società sono diverse.

Le parole dell’agente e la stagione

Il numero 59 vorrebbe rimanere al Torino, ma non dipende tutto da lui. Le parole del suo agente lo scorso mese sono state le seguenti: “Noi stiamo aspettando una risposta del Torino. Altri club hanno mostrato interesse per il giocatore, dipende tutto dal Torino”. Intanto, con le sue giocate e i suoi gol, il classe 1995 ha fatto innamorare i tifosi. Qualche prestazione sottotono c’è stata, ma è sempre stato l’unico a poter cambiare la partita da un momento all’altro con il suo tiro. 31 presenze in totale per lui tra campionato e Coppa Italia, condite da 4 gol e 7 assist. Il tecnico croato adora il suo modo di giocare e la sua conferma diventa fondamentale in vista della prossima stagione.