Dopo aver raggiunto la salvezza con l’Hellas Verona, Simone verdi non sarà riscattato dai gialloblù e tornerà a Torino

Simone Verdi ha concluso la stagione raggiungendo la salvezza con l’Hellas Verona, dopo la vittoria sullo Spezia nello spareggio. Il trequartista di proprietà del Torino era approdato nel club veneto con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e, appunto, alla salvezza dei gialloblù. Nonostante gli scaligeri continueranno a giocare in Serie A anche nella prossima stagione, Verdi non sarà riscattato: il numero 7 gialloblù non ha totalizzato le presenze necessarie per sbloccare l’affare.

Torino, Verdi andrà sul mercato

Verdi farà dunque ritorno a Torino, ma sarà messo sul mercato dalla società. I troppi problemi fisici e la condizione quasi mai ottimale non convincono il club di Cairo, che lo cederà al miglior offerente nella prossima sessione di mercato. Nella stagione appena conclusa Verdi è sceso in campo in 25 occasioni, realizzando 5 reti. Il minutaggio, però, è stato meno delle aspettative: solamente 1.122 minuti per lui, che è partito dalla panchina ben 12 volte. L’abbondanza sulla trequarti del Toro, in attesa di capire se Vlasic farà ritorno, non aiuterebbe poi l’ex Napoli, che dovrebbe scalare le gerarchie nella testa di Ivan Juric.