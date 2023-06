Calciomercato Torino / A riportare la notizia è il Times, il West Ham avrebbe alzato le richieste economiche per il trequartista

Il prezzo di Nikola Vlasic si è alzato e ha raggiunto i 18 milioni di euro: è quanto riportano dall’Inghilterra. La notizia arriva direttamente dal The Times. Il fantasista croato è uno di quei giocatori che Ivan Juric vorrebbe continuare ad avere a disposizione ma il Torino ha lasciato passare il termine per il riscatto del cartellino (che era fissato a 13 milioni di euro) e ora il prezzo del cartellino è aumentato. Davide Vagnati sta mentendo vivi i contratti con il club inglese per il giocatore ma la trattativa si sta ora facendo sempre più in salita.