Calciomercato Torino: i granata non hanno riscattato Vlasic e adesso gli inglesi chiedono 18 milioni, ecco perché

La stagione è finita da poco e la sessione di calciomercato aprirà il 1 di luglio, ma in casa Torino si pensa già al futuro della squadra. Nikola Vlasic, trequartista croato classe 1997, ha giocato questa stagione al Toro in prestito dal West Ham. Il giocatore è stato indispensabile per Juric, ma la società non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 13 milioni più 3 di bonus, nonostante ci fosse anche la volontà di Vlasic. La trattativa però continua e adesso gli inglesi hanno sparato alto, chiedendo 18 milioni di euro per il giocatore. Una cifra che il Torino non è disposto a offrire, ma c’è un motivo dietro questa richiesta degli Hammers. Il West Ham infatti, deve pagare una multa al CSKA di 18 milioni.

La multa da pagare al CSKA

Il West Ham dovrà pagare una multa di 18 milioni (17,43 per la precisione), al CSKA Mosca per il trasferimento di Nikola Vlasic. La decisione, presa dalla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA, è stata pubblicata sul sito web dell’organizzazione. Se la multa non viene pagata entro il 31 di luglio, la cifra da sborsare aumenterà a 25,65 milioni. Inoltre il club inglese, non può registrare nuovi giocatori per tre anni, fino al pagamento dell’intero importo. Il numero 16 granata, si era trasferito dalla Russia in Inghilterra nell’estate 2021. Nell’ottobre del 2022, la squadra russa ha deciso di rivogersi alla FIFA per risolvere la questione.