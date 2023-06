Tra i dirigenti più attivi sul mercato c’è Vagnati, il responsabile dell’area tecnica granata sta pensando a Vasic

Intorno al mondo del pallone, tra i tanti temi che si possono affrontare, ormai a farla da padrone è il calciomercato con i vari club di Serie A che stanno iniziando a imbastire il terreno per rinforzarsi. Il Toro è molto attivo e ha già preso un nuovo giocatore, ovvero il giovane portiere rumeno Mihai Popa. Dopo l’arrivo dell’estremo difensore ex Voluntari, il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati sta continuando a lavorare su diversi tavoli per cercare dei nuovi innesti alla corte di Ivan Juric. La dirigenza granata ha iniziato a fare più di un pensierino per Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 di proprietà del Padova. Ma è bene precisare che Vasic non è seguito solamente dal Toro. Il giocatore infatti piace a molti club del massimo campionato italiano tra cui Monza, Sassuolo e Bologna. Il giocatore biancoscudato è stato accostato anche allo Spezia, ma dopo la retrocessione in Serie B del club ligure la pista sembra essere tramontata del tutto. Molto presto si saprà se il Toro cercherà di affondare il colpo per arrivare a Vasic. Quello che si può dare per assodato è che il nome del centrocampista nato a Camposampiero è finito nel taccuino di Vagnati.

Vasic è reduce da un’ottima stagione in Serie C

Sicuramente se diverse società di Serie A hanno iniziato a puntare i propri riflettori su Vasic non è assolutamente un caso. Infatti, il giocatore ex Lecco è reduce da una stagione più che positiva in Serie C con addosso la maglia del Padova. Vasic ha raccolto 37 presenze, ha segnato 8 reti e confezionato 4 assist e ora sogna il grande passo in avanti. Farlo al Toro potrebbe essere una possibilità, dato che il tecnico dei granata è un “maestro” nel lanciare i giovani, in più Vasic sembra proprio essere un profilo valido per il gioco che propone Juric. I granata non hanno ancora intavolato una trattativa con il Padova per arrivare a Vasic ma, potrebbero farlo molto presto. I granata, per quanto riguarda Vasic ma anche tutte le altre trattative, dovranno muoversi bene e tempestivamente se non vorranno essere bruciati dalla concorrenza.