Armando Izzo e Simone Verdi tornano al Torino dal prestito: sono entrambi sul mercato e i granata vogliono guadagnarci

A campionato terminato e con il mercato che si apre il 1 luglio, il Torino programma il futuro, pensando anche ai giocatori che rientreranno dai prestiti. I due casi più spinosi sono quelli che riguardano Armando Izzo e Simone Verdi, che non fanno parte del progetto di Ivan Juric, confermato in panchina il prossimo anno. I due rientrano dai prestiti da Monza ed Hellas Verona, ma sono entrambi sul mercato. La società granata, spera di incassare almeno 10 milioni dalle loro cessioni. Non sarà facile piazzarli alla giusta cifra, ma entrambi hanno fatto una buona stagione in prestito. Una vera e propria parabola discendente, con Izzo che era costato al Torino 10,7 milioni di euro dal Genoa nel 2018, mentre Verdi è stato il giocatore più pagato nella storia del Toro: 22 milioni di euro dal Napoli nel 2020.

Le loro stagioni

Armando Izzo al Monza ha giocato quasi sempre, collezionando 31 presenze tra campionato e Coppa Italia. In totale 1 gol, 1 assist e 10 cartellini gialli. Il Monza, per essere la prima volta in Serie A, ha fatto un’ottima stagione sfiorando come il Toro l’ottavo posto in classifica. Simone Verdi all’Hellas Verona invece ha giocato di meno, per lui 25 presenze in Serie A, con 5 gol e 3 cartellini gialli. Gli scaligeri hanno centrato l’obiettivo salvezza, mandando in Serie B lo Spezia nello spareggio. Nonostante la salvezza, l’obbligo di riscatto è saltato, ma rimane comunque il diritto a 5 milioni di euro.