Nelle ultime ore il Torino ha effettuato un sondaggio per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace

C’è aria di mercato in casa Torino, con il Dt Vagnati che si sta muovendo su più fronti per poter dare a mister Juric una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Con le questioni riguardanti i riscatti di Vlasic e Miranchuk ancora in ballo, il Direttore sta lavorando sull’attacco, per trovare un giocatore che possa far rifiatare, o anche affiancare, Sanabria. Nelle ultime ore è stato effettuato un sondaggio per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace che quest’anno ha giocato 29 gare in Premier League, segnando due reti. Il calciatore classe ’97 è valutato tra gli 8 e i 15 milioni, cifra che, nel caso il Toro dovesse fare un affondo, potrebbe spingere Vagnati a proporre magari un prestito con un diritto di riscatto da attivare nella prossima stagione.