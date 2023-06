Si entra nel vivo del calciomercato: tutte le trattative delle varie squadre di Serie A di mercoledì 14 giugno

Si è entrati ufficialmente nel vivo del calciomercato. A due settimane dall’ufficialità dell’apertura, tutti i dirigenti delle squadre di Serie A si stanno già muovendo per impostare, o addirittura chiudere, alcune operazioni. Tra acquisti, riscatti, prestiti e occasioni a costo zero, ecco le trattative ad oggi, mercoledì 14 giugno.

Tutte le trattative: Roma, presi Aouar e Ndicka

Con le trattative iniziate da poco, si può banalmente dire che la regina del mercato sia stata, ad oggi, la Roma di José Mourinho. I giallorosso sembrano voler dare continuità al mercato fatto di colpi a zero della passata stagione, come si evince dagli acquisti di Aouar e Ndicka. Il centrocampista franco-algerino è arrivato dopo la scadenza del contratto con il Lione ed è già stato presentato, mentre il centrale, la cui ultima esperienza risale all’Eintracht Francoforte, ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri e nei prossimi giorni sarà ufficializzato. Il Ds Tiago Pinto, inoltre, è partito in giornata per Londra con l’obiettivo di chiudere alcune trattative, tra cui quella che porterebbe Gianluca Scamacca in giallorosso.

Al Milan piace Kamada

Dall’altro lato a muoversi molto è anche il Milan che, dopo gli addii di Maldini e Massara, si è affidato alla figura di Moncada. I rossoneri puntano molto su Daichi Kamada, trequartista giapponese anche lui in uscita a zero dall’Eintracht di Francoforte e molto vicino all’approdo in Italia. Ormai quasi del tutto sfumata la pista che porta a Loftus-Cheek, per il centrocampo si pensa a Frattesi, seguito però molto anche da Inter, Juventus e Roma. Per le fasce si cerca invece un titolare al posto di Messias, che è stato individuato nella figura di Chukwueze del Villareal, con cui ieri c’è stato un incontro.

Per quanto riguarda la Juve tutto dipende dal futuro di Allegri, che sembra ormai aver rifiutato tutte le proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Il mercato si incentrerà soprattutto sulle fasce, con Cuadrado che quasi sicuramente lascerà a zero vista la scadenza del contratto. Per sostituirlo i bianconeri hanno pensato a due nomi quali quelli di Lucas Vasquez del Real Madrid e Holm dello Spezia. In attacco è da decidere il futuro di Vlahovic; in caso di un’offerta da almeno 70/80 milioni il serbo potrebbe partire, e in quel caso bisognerebbe trovare una punta in grado di sostituirlo. Si pensa al ritorno di Milik dal Marsiglia, mentre Zaniolo e Gnonto rimangono due obiettivi sullo sfondo.

Qatar, occhi su Luis Alberto

Per quanto riguarda il mercato di altre squadre in generale, tutto è ancora da valutare. Tra le neopromosse il Genoa sembra il club più attivo: i liguri si sono avvicinati ad Aaron Martin, terzino spagnolo del Mainz, e hanno fatto nelle ultime ore un sondaggio per Wilmar Barrios, centrocampista dello Zenit. Nodo Luis Alberto in casa Lazio: il centrocampista è richiesto da una squadra qatariota, che gli ha offerto un ricco contratto. Lo spagnolo gradirebbe il trasferimento, ma Lotito lo vorrebbe trattenere e potrebbe offrire un rinnovo a cifre elevate. Questione allenatore Napoli: DeLaurentiis ha abbandonato la pista Paulo Sousa, ora il favorito è Cristophe Galtier in uscita dal Paris Saint Germain. Sullo sfondo anche Rudy Garcia e Paulo Fonseca.