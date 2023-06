Il calciomercato sta entrando nel vivo e il Torino dovrà concentrarsi sul reparto di centrocampo: in tanti sul piede di partenza

Il Torino e Davide Vagnati sono pronti ad affrontare insieme un’altra sessione di calciomercato. Quella che attende i granata può essere un’estate importante sotto il punto di vista dei rinforzi: Ivan Juric, infatti, ha espressamente richiesto di alzare il livello della rosa, rimarcando come al Toro sia mancata la fisicità nel corso della stagione. Vagnati cercherà dunque di accontentare le richieste del tecnico, puntando su calciatori in grado di migliorare la squadra. A tal proposito, è molto probabile una rivoluzione a centrocampo: ecco perché.

Da Linetty a Ilkhan: in tanti non sono sicuri della permanenza

Il reparto che interesserà più operazioni di mercato sarà sicuramente quello di centrocampo. Sono tanti i giocatori per il quale il futuro è incerto o lontano dal Torino. Karol Linetty, che nell’ultima stagione ha giocato spesso, ha il contratto in scadenza nel 2024. Per il polacco le strade sono principalmente due: rinnovo o cessione. C’è poi Michel Adopo, al centro delle voci di mercato delle ultime settimane e a cui scadrà il contratto il 30 giugno. Il club lo perderà a parametro zero.

Gineitis verso il prestito

Per il giovane Gineitis, invece, la società ha in programma un prestito per garantirgli minutaggio e farlo crescere: andrà via anche lui. Capitoli Ilkhan–Kone: entrambi rientreranno dai prestiti, rispettivamente dalla Sampdoria e dal Frosinone. Il turco non ha giocato praticamente mai sotto la guida tecnica di Dejan Stankovic e non è detto che resti. Kone, invece, è stato uno dei migliori nella rosa di Fabio Grosso, ma è stato condizionato dagli infortuni. L’ivoriano verrà sicuramente valutato dallo staff tecnico di Juric e potrebbe partire nuovamente a titolo temporaneo. Tra i tanti dubbi che avvolgono il centrocampo ci sono tuttavia due piene conferme: quelle di Ilic e Ricci, che saranno protagonisti in mediana anche nella prossima stagione.