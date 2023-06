Calciomercato Torino / Contatti continui con l’Atalanta e il West Ham per i due trequartisti voluti da Juric

Dopo l’arrivo a parametro zero del portiere classe 2000 Mihai Popa, il Toro continua a lavorare intensamente sul fronte calciomercato per cercare di regalare il prima possibile altri rinforzi a Ivan Juric. La speranza è quella di riuscire ad avere una squadra quasi completata prima della partenza per il ritiro a Pinzolo. Tra le priorità del club granata, senza alcuna ombra di dubbio, c’è quella di tenere Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk, due giocatori arrivati all’ombra della Mole la scorsa estate e considerati due ottimi acquisti date le loro indiscutibili doti tecniche. Due giocatori che in granata hanno registrato diversi alti e bassi, riuscendo però a raccogliere diverse prestazioni positive così da convincere il Toro a cercare di trattenerli per un’altra stagione. Una stagione nella quale si cercherà di alzare l’asticella degli obiettivi e, proprio per questo, sarà un anno molto importante. Per Vlasic il Toro, dopo aver deciso di non esercitare l’opzione di riscatto da 13 milioni di euro, continua a mantenere vivi i contatti con il West Ham, avendo in mano una carta molto importante ovvero quella della volontà del giocatore, che sembra intenzionato a restare nel capoluogo piemontese sponda granata. Il d.t. del Toro Davide Vagnati sta lavorando per cercare di convincere il West Ham ad abbassare il costo del trequartista croato.

Caso Miranchuk: il Toro vuole rinnovare il prestito per un’altra stagione

Il discorso è diverso per quanto riguarda Miranchuk, arrivato al Toro dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Adesso l’idea che stanno portando avanti il patron granata Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati è quella di proporre al club bergamasco il rinnovo del prestito per un’altra stagione, inserendo una clausola per l’obbligo di riscatto alla fine del prossimo campionato. Dunque la società granata, sia per Vlasic che per Miranchuk, sta percorrendo delle strade tortuose, dato che molto difficilmente il West Ham e l’Atalanta concederanno degli sconti al Toro, però non è ancora detta l’ultima parola e non è impossibile arrivare al traguardo. Juric aveva fatto capire già diverso tempo fa che per lui sarebbe importante mantenere un’ossatura della squadra della scorsa stagione. Ora tocca al club piemontese accontentare il proprio tecnico. Per il momento il Toro sta cercando di esaudire le sue richieste proprio cercando di trattenere il duo Vlasic-Miranchuk.