Calciomercato Torino / Il portiere albanese potrebbe approdare nella massima serie turca per la prossima stagione

Un distacco che si è trasformato in fretta in rottura totale quello che ha come protagonisti Etrit Berisha e il Torino. L’epilogo felice della scorsa stagione è infatti stato spazzato via dall’esclusione totale seguita dalla messa fuori rosa del portiere, che faceva presagire un addio già a gennaio non concretizzato. Ora però, sembrerebbe esserci la possibilità concreta di vederlo partire. Su di lui c’è infatti il Fatih Kragumruk, club che milita nella massima serie turca.

Calciomercato Torino: Berisha vuole andare via

“Stiamo lavorando per trovargli una opportunità. Vediamo se in Italia o all’estero si creerà questa opportunità” aveva annunciato lo scorso inverno Ivan Juric, anticipato dal suo giocatore, che aveva sottolineato di voler giocare e poter competere per la titolarità. La cessione a gennaio non c’è stata ma è solo stata rimandata a quest’estate.

Berisha, il Toro spera nella cessione deifinitiva

La Super Lig lo attende e Vagnati si è già messo all’opera perché diventi più di una voce di mercato. Sono infatti già state avvicate le trattative tra i ue club, a caccia di una soluzione che accontenti tutte le parti tirate in causa. Il Toro, che lo considera un esubero a tutti gli effetti, vorrebbe una cessione definitiva in modo da liberarsi dall’ingaggio e spera che anche dall’altro lato, accettino questa formula.