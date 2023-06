Si entra nel vivo del calciomercato: tutte le trattative delle varie squadre di Serie A di venerdì 16 giugno

Ufficialmente, la sessione di calciomercato deve ancora aprirsi, ma le squadre di Serie A si stanno già muovendo sul mercato. Dal 1 luglio in poi, le trattative entreranno nel vivo e ci saranno parecchi movimenti. Movimenti che non riguardano solo i giocatori, ma anche gli allenatori: ecco tutte le trattative ad oggi, venerdì 16 giugno.

Napoli: Rudi Garcia è l’erede di Spalletti

La scelta di De Laurentiis è arrivata: Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il difficile compito di replicare l’impresa di Luciano Spalletti, che quest’anno ha vinto lo scudetto dopo 33 anni con i partenopei. L’allenatore francese aveva già allenato in Italia la Roma, arrivando al secondo posto. Nella sua ultima esperienza, all’Al Nassr, ha allenato Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda invece le panchine di Lecce e Frosinone, sono in pole position rispettivamente D’Aversa e Di Francesco.

Frattesi e Orsolini: futuro in Italia?

Due nomi caldi di questo calciomercato sono Davide Frattesi e Riccardo Orsolini. Il primo è in uscita dal Sassuolo e le offerte non mancano, ma come dichiarato dal ds Carnevali, non vuole andare in Premier League. Su di lui rimangono forti gli interessi di Inter e Roma. Il secondo invece è in uscita dal Bologna e il Fenerbahce ha offerto 9 milioni, ma i felsinei ne vogliono 15. Su di lui ci sono tre squadre: Juventus, Napoli e Lazio. Bianconeri che sono anche su Holm dello Spezia, mentre anche Pereyra dell’Udinese è in uscita, così come Rodrigo Becao.

Roma: Smalling ha rinnovato

Infine, importante rinnovo in casa Roma di Chris Smalling fino al 2025. Il pilastro difensivo inglese con la maglia numero 6, vestirà ancora i colori giallorossi. La Lazio invece, prepara il rinnovo di Luis Alberto, fino al 2027. Contratto di circa 4 milioni all’anno per lo spagnolo, che ha rifiutato l’offerta dal Qatar.