Per quanto riguarda Aleksey Miranchuk e Valentino Lazaro, il tempo è scaduto: il diritto di riscatto non è stato esercitato

Dopo Nikola Vlasic, che non è stato riscattato, anche Aleksey Miranchuk e Valentino Lazaro non sono stati riscattati. Il tempo è finito: l’ultimo giorno disponibile per il pagamento era ieri. Il calciomercato deve ancora aprirsi, ma su 3 giocatori con diritto di riscatto, nessuno dei 3 è stato riscattato dal Torino. Le situazioni di Miranchuk e Lazaro però, sono diverse tra loro. Per quanto riguarda l’esterno austriaco, i granata non hanno voluto confermarlo. Non ha fatto male in questa stagione, ma ci sono stati parecchi problemi fisici. Il numero 19 tornerà quindi all’Inter, che per lui chiedeva un riscatto di 6 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il trequartista russo, c’è l’intenzione di proseguire insieme, ma va trovato l’accordo economico con l’Atalanta, che chiedeva 9,5 milioni di euro per il riscatto. Ma il riscatto ormai è scaduto, quindi continuano i dialoghi tra le parti.

La situazione del mercato

Come detto, per Lazaro sarà addio, mentre si continua a trattare per Vlasic e Miranchuk. Quello degli esterni, è un reparto che rischia di essere completamente rifatto: anche Aina ha salutato e Singo e Vojvoda sono in dubbio. I nomi in pole sono quelli di Mazzocchi, Johnston e Fosu-Mensah ma se ne aggiungeranno sicuramente altri. Per quanto riguarda la trequarti invece, si tratta di un’altra incognita. Yann Karamoh e Nemanja Radonjic sono confermati, ma Juric vorebbe evitare (come lo scorso anno con Praet e Brekalo), di perdere i titolari in quella zona del campo.