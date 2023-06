Calciomercato Torino / Dopo i mancati riscatti di Vlasic e Miranchuk i granata si sono mossi per il ritorno di Praet

Situazione tutta da definire nella trequarti granata, che in questo momento conta solo della presenza di Karamoh, Seck e Radonjic. Con la scadenza delle date utili per i riscatti di Vlasic e Miranchuk, i due faranno ritorno rispettivamente al West Ham e all’Atalanta, ma la loro avventura a Torino potrebbe non essere finita qui. Per entrambi, infatti, Vagnati farà degli ulteriori tentativo con l’obiettivo di abbassare le richieste delle due società, così da non spendere troppo e potersi concentrare anche su altri ruoli. Nel frattempo, però, il Dt si è già mosso per il piano B.

Si pensa al ritorno di Praet

Si tratta di Dennis Praet, che ha già vestito la maglia granata nella stagione 21/22 e, dunque, conosce bene l’ambiente. Il trequartista belga, pallino di Vagnati, è reduce da una dolorosa retrocessione in Championship con il Leicester City e desideroso di cambiare aria, e il Torino potrebbe fare al caso suo. Si tratta dunque con gli inglesi, in modo da arrivare a una soluzione favorevole a entrambi i club il prima possibile e poter chiudere l’accordo.

Il rendimento di Praet al Torino

Come detto, il belga è già passato da Torino nella stagione 21/22, culminata con la 10ª posizione dei granata in campionato. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leicester, il giocatore non è poi stato riscattato creando una situazione analoga a quella che vede oggi come protagonisti Vlasic e Miranchuk, nonostante in quell’occasione fu poi il club inglese a bloccare tutto dopo non aver trovato un sostituto. Vagnati stesso, dopo le trattative, ha più volte dichiarato che l’unico suo rimpianto era stato quello di non riuscire a mantenere il trequartista. Nella sua esperienza nel capoluogo piemontese Praet ha messo a referto 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, arricchite da 2 gol e 2 assist. Un suo ritorno, dopo una stagione di conferma in Premier, potrebbe sicuramente innalzare il livello della rosa.