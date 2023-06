Con lo scadere del termine per il riscatto di Vlasic non si fermano le trattative tra West Ham e Torino: i granata vogliono risparmiare

Il termine per poter esercitare il diritto di riscatto sul Nikola Vlasic è scaduto. I granata infatti hanno deciso di non acquistare il trequartista al prezzo pattuito ma di rinunciare al diritto di riscatto per trattare con il West Ham e provare ad ottenere un prezzo più vantaggioso. Il Torino in questi giorni dovrà quindi cercare di convincere la squadra inglese a lasciare il giocatore croato ad un prezzo più moderato. Il diritto di riscatto era fissato a 15 milioni ma la società granata cercherà di non spendere più di 10 milioni per il suo numero 16. Non sarà facile convincere la squadra inglese ma non è nemmeno impossibile considerando i molti fattori che possono giocare a favore della squadra torinese. Molto importante sicuramente la volontà del giocatore: Vlasic è felice a Torino dove ha trovato un allenatore che riesce a far risaltare le sue qualità dandogli fiducia e continuità. Inoltre con il successo nella Conference League e la qualificazione alla prossima Europa League la società londinese proverà a liberarsi dei giocatori che non trovano spazio e puntare ad un mercato che possa permettere di fare bene il prossimo anno anche in Europa.

Vlasic fondamentale per Juric

Ivan Juric è stato chiaro con la società: per migliorare si deve passare dal mercato. Il tecnico croato è super contento della stagione di Vlasic e, come tutti i tifosi del Toro, si augura di averlo in squadra anche per la prossima stagione. Già la scorsa stagione molti dei giocatori in prestito con diritto di riscatto non erano stati trattenuti in granata: si pensi a Brekalo, Praet, Pjaca. Questa volta però Juric vuole che la società faccia uno sforzo in più per non stravolgere ogni anno la squadra costringendo il tecnico a formare ogni stagione giocatori diversi e adattarli al suo stile di gioco. L’allenatore granata vuole giocatori che già conoscano il suo modo di intendere il calcio e di giocare. Per questo serve che la società riscatti i giocatori in prestito. Se poi il giocatore in prestito è un calciatore con le caratteristiche di Vlasic, che è stato uno dei migliori giocatori della stagione del Toro allora il suo riscatto diventa fondamentale. Infatti il trequartista di Spalato in questo campionato ha segnato 5 gol e fornito 6 assist in 34 presenze e in Coppa Italia ha totalizzato 252 minuti in 3 partite servendo anche 2 assist. Guardando queste statistiche si capisce subito quanto questo giocatore sia indispensabile per Ivan Juric, che insisterà molto con la società per il suo acquisto a titolo definitivo.