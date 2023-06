Oggi, 10 giugno, il termine ultimo per esercitare il diritto di riscatto per Nikola Vlasic: altrimenti si dovrà rinegoziare

Il futuro di Nikola Vlasic è ancora tutto da scrivere. Il croato è arrivato al Torino nell’estate del 2022, con un prezzo di riscatto fissato la scorsa estate a 15 milioni da pagare al West Ham. Le prestazioni del numero 16 hanno soddisfatto sia Juric che la società, che ora sta lavorando per trattenerlo a Torino. Vagnati, dopo aver ufficializzato il colpo Popa, si sta impegnando a cercare un accordo a cifre però inferiori rispetto a quelle pattuite: l’intenzione sarebbe quella di chiudere su una cifra intorno ai 10 milioni di euro e sarà importante, in quest’ottica, anche la volontà del giocatore. Vlasic, infatti, vorrebbe rimanere in granata, fattore importante che potrebbe sbloccare definitivamente l’affare tra i due club. Nel caso in cui non si trovi un accordo entro i termini prestabiliti, il Torino proverà comunque a riportarlo a disposizione di Juric intavolando una nuova trattativa.

I numeri di Vlasic

Nel corso della stagione appena conclusa Vlasic è stato un uomo indispensabile per Juric. Il croato è sceso in campo 37 volte tra campionato e Coppa Italia, realizzando 5 gol e 8 assist. Numeri importanti per un calciatore straniero alla sua prima stagione in Serie A. Come se non bastasse, il classe ’97 si è anche adattato a centrocampista centrale con l’emergenza infortuni che ha colpito i granata sul finale di stagione. Vlasic ha messo a disposizione del Toro qualità e dedizione, fattori per il quale il croato meriterebbe senza dubbio il riscatto.