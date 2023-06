Calciomercato Torino / Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2024, la società granata valuta la cessione in estate

Per Mergim Vojvoda la stagione è terminata solamente ieri, quando con il suo Kosovo è stato protagonista della partita contro la Bielorussia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo (la partita è terminato 2-1 in favore della nazionale bielorussa). Ora il terzino potrà cominciare le vacanze e, soprattutto, valutare con calma cosa fare del proprio futuro.

Calciomercato Torino: da decidere il futuro di Vojvoda

Nell’ultimo campionato è tornato a convincere solamente nelle ultime apparizioni ma il suo futuro in granata rimane un’incognita. Negli ultimi mesi, anche quando Valentino Lazaro non era a disposizione, spesso e volentieri gli è stato preferito Ricardo Rodriguez sulla fascia sinistra (anche per lasciare spazio a Buongiorno nella difesa a tre): un chiaro segnale da parte di Ivan Juric che non è stato certo soddisfatto del rendimento avuto dal suo numero 27.

La stagione e il contratto

Date le prestazioni della precedente stagione, ci si aspettava certamente di più da Vojvoda quest’anno. La continuità di prestazioni è venuta spesso a mancare, ma ha comunque giocato 32 partite in stagione (tra campionato e Coppa Italia) arricchite da 6 assist. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2024: senza rinnovo, se i granata vogliono monetizzare dovranno cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Arrivato in granata nel 2020 dallo Standard Liegi per 5,2 milioni di euro, potrebbe anche diventare una piccola plusvalenza.