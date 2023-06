Il Torino sta lavorando per riportare in Serie A Nikola Vlasic dal West Ham: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e i club di Serie A stanno lavorando sotto traccia per individuare i rinforzi da mettere a disposizione degli allenatori nella prossima stagione. Tra questi c’è anche il Torino, che nelle ultime settimane è impegnato nel tentativo di riportare in Italia Nikola Vlasic, tornato al West Ham al termine del campionato. La società, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nei confronti degli Hammers, per intavolare una nuova trattativa a un prezzo più basso.

La situazione

Nelle ultime ore la trattativa tra Toro e West Ham ha fatto registrare incoraggianti passi avanti. Il giocatore e il suo entourage stanno spingendo con decisione per riportarlo in Italia e questa settimana sono in programma dei nuovi incontri per cercare di definire l’affare. Importante sarà sicuramente la volontà del giocatore, che più volte ha fatto richiesta di essere ceduto definitivamente al club di Cairo. Il ritorno del croato sembra dunque un po’ più vicino: Juric potrebbe avere nuovamente a disposizione il calciatore sulla trequarti per la prossima stagione.