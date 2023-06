Le trattative entrano nel vivo: Baroni non è più l’allenatore del Lecce, su Dimarco ci sono due big europee

Nonostante la sessione di calciomercato debba ancora aprirsi, le trattative iniziano ad entrare nel vivo. La notizia si sapeva, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Marco Baroni non sarà più l’allenatore del Lecce. Il principale candidato per sostituirlo è D’Aversa. Baroni invece si avvicina sempre di più all’Hellas Verona.

Dimarco: su di lui Real Madrid e Manchester United

La grande stagione di Federico Dimarco all’Inter, ha attirato l’attenzione di due grandi club europei: il Real Madrid e il Manchester United. Per l’ex Verona, si tratterebbe di un grande salto, ma i nerazzurri non faranno sconti. Sempre in casa Inter, si allontana Koulibaly (ex Napoli, questa stagione al Chelsea): il difensore andrà in Arabia Saudita. Il nome caldo allora diventa quello di Trevoh Chalobah del Chelsea.

Fiorentina: occhi su Esposito dello Spezia se salta Maxime Lopez

La Fiorentina invece punta Maxime Lopez, centrocasmpista francese del Sassuolo. In caso però la trattativa non vada a buon fine, è pronta l’alternativa: Salvatore Esposito dello Spezia. I viola sono inoltre interessati ai profili di Nicolò Rovella (centrocampista, ha giocato al Monza in prestito dalla Juventus) e di Mateo Retegui (attaccante, gioca in prestito al Tigre dal Boca Juniors) Altro giocatore in uscita dal Sassuolo è Andrea Pinamonti, con Sarri che lo vorrebbe alla Lazio come vice di Immobile. Alla Lazio invece si è proposto Juan Cuadrado, terzino colombiano che potrebbe lasciare la Juventus.