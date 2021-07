Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Toro Club Alto Adige Südtirol contro Cairo: “Nonostante la squadra sia qui in ritiro resti a casa”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Toro Club Alto Adige Südtirol rivolta al presidente Urbano Cairo. Come emerge dal testo il numero 1 granata è invitato a non raggiungere il ritiro del Toro a Santa Cristina in Val Gardena e a vendere la società.

La lettera del Toro Club Alto Adige Südtirol

“In occasione del ritiro del Torino Calcio a Santa Cristina in Val Gardena dal 13 al 30 luglio Il Toro club Alto Adige Südtirol dedicato al compianto fratello di fede e giornalista Claudio Casolino comunica quanto segue. Dopo 16 anni di umiliazioni, dopo aver assistito impotenti allo scempio ininterrotto di ogni valore, di ogni nostro principio, dopo infinite menzogne, vane promesse e persino dolorosi esperimenti sociali la misura è colma, adesso basta: game over! E sia chiaro che non sono solo gli ignominiosi fallimenti sportivi, gli enormi capitali umani ed economici dilapidati, l’insensibilità, l’interesse personale e la pubblicità a gratis della quale qualcuno ha goduto, non è solo questo. Il Torino, rilevato dal signor Urbano Cairo nel 2005 per ben 10.000 euro, è il nostro più grande amore, la seconda squadra di milioni di italiani, una sacra leggenda sportiva, Valentino, Gigi, Giorgio e tutti gli altri nostri angeli in cielo, il Torino per noi è soprattutto un ideale, un ideale che nessuno ha il diritto di calpestare. Come tutti i veri tifosi granata, come tantissimi altri clubs in tutta Italia, chiediamo per l’ennesima volta che la società sia ufficialmente messa in vendita dando mandato a intermediari internazionali. E soprattutto, con previo rifiuto e chiara condanna di ogni violenza, illegalità o insulto, gandhianamente, come tifosi granata della provincia di Bolzano, siamo costretti a dirle, signor Urbano Cairo, che lei in Alto Adige Südtirol non è persona gradita nonostante la squadra vi soggiorni per il ritiro. Per favore resti a casa”.

Toro Club Alto Adige Sudtirol