I tre granata sono stati convocati per gli impegni delle rispettive Nazionali in programma a giugno

Ci sono Milinkovic-Savic e Ilic tra i convocati della Serbia (assente l’infortunato Radonjic), per le sfide contro Giordania (amichevole) e Bulgaria (sfida valida per le qualificazioni all’Europeo) mentre il ct della Svizzera ha chiamato il capitano del Toro e della Nazionale Rodriguez. Il terzino sarà in campo contro Andorra e Romania, sfide valide per la qualificazione a Euro 2024.