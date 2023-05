Yann Karamoh ai microfoni di Torino Channel ha commento il rinnovo del contratto: “Grazie a Juric, Vagnati, Cairo e i compagni”

Yann Karamoh, dopo aver ufficialmente rinnovato il contratto con il Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Il rinnovo è molto importante per me, per la mia famiglia e per tutti. Voglio dire grazie al mister, al direttore che mi ha chiamato all’ultimo giorno di mercato, ma anche un grazie al presidente e a tutti i miei compagni”.

Sulla partita contro l’Inter

“Ci stiamo preparando alla partita con l’Inter con il sorriso, dobbiamo confermare tutto il lavoro fatto quest’anno. E’ troppo importante finire il campionato con una vittoria”.

Sulla sua stagione

“Sono soddisfatto di questa stagione, quando c’era la possibilità di aiutare la squadra l’ho fatto in un momento difficile per noi. Sono contento perché ho dimostrato già tanto quest’anno ma devo confermarmi l’anno prossimo”.

Sulla sua crescita

“Quando ce l’ha mentalità giusta puoi fare tutto, quando il mister mi ha concesso spazio ho dimostrato cosa potevo dare alla squadra. Dopo la partita contro la Juve ho acquisito molta più fiducia”.

“Il ricordo più importante al Toro? Il gol che ha fatto Adopo al Milan, l’ o visto una squadra unita per andare a prendere un obiettivo. Questa è la cosa più bella. Poi certo che il gol nel derby per me è stato importante”

“Ho giocato come quinto, ho giocato a destra, a sinistra. Il primo gol che ho fatto contro la Fiorentina, l’ho fatto giocando come quinto. Il gol più bello che ho fatto è stato però quello contro il Bologna, è stato bello anche per come arrivato, dopo lo scambio con i compagni. Poi al secondo metto quello contro l’Udinese che ha portato alla vittoria, al terzo quello contro la Fiorentina perché mi ha portato sulla strada giusta per fare gli altri”.

“In cosa sono migliorato? Adesso sono un uomo vero. Parlando di tattica e tecnica devo dire che sono stato aiutato dalla squadra, dopo l’infotunio che avevo avuto nel 2020 avevo perso la fiducia. Ho fatto molto bene negli ultimi quattro mesi, sono contento ma non voglio fermarmi qui, voglio arrivare a un livello superiore””.

Sui tifosi e lo stadio pieno contro l’Inter

“Avere la carica di tutti i tifosi per me è la cosa più bella, avere lo stadio pieno può aiutare la squadra. Penso che tutti i calciatori giochino per queste partite”.

Sulla Primavera

“La Primavera? Queste partite te le ricordi per tutta la vita, poi la Primavera è importante perché ti aprono le porte al calcio professionistico”.